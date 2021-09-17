الجيزة: غلق جزئي لكوبري المحافظة المعدني لمدة ٣ أيام

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت محافظه الجيزة، تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة، ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها، الجمعة، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق عدد " ١ " حارة مرورية فقط ولمدة ٣ أيام ابتداء من الـ 12 صباح اليوم، حتى الخامسة من صباح الأحد المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار " ٢٤ " ساعة، وستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال، واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الـعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.