بث مباشر - شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق بالقاهرة، ويتلو القرآن الشيح محمد حامد السلكاوي.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة، هو "حق الوطن والمشاركة في بنائه"، مطالبة الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الحفاظ على الوطن والمشاركة في بنائه واجب شرعي ووطني، وأن الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة.

وأوضح أن الحُر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس، والوطن لكل أبنائه، وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا، كل في مجاله وميدانه، الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه، والطبيب في مشفاه، والفلاح في حقله، والعامل في مصنعه، والطالب باجتهاده في تحصيل العلم، وهكذا في سائر الصنائع والحرف والواجبات.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

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