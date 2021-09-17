"الصحة" تتسلم 20 ثلاجة لحفظ لقاح فايزر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، استقبال ‏وزارة الصحة والسكان المصرية شحنة تحتوي على 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر التي سيتم استقبالها في الفترة القادمة.

وقال مكتب المنظمة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، إن الشحنة تم توصيلها من خلال يونيسف عبر مرفق ‎كوفاكس.

وتعد شحنة الثلاجات هي الأولى من إجمالي 63 ثلاجة ستستلمها الوزارة في الفترة المقبلة لحفظ لقاحات فايزر.