Masrawy logo white

قرار عاجل من مكتب التنسيق بشأن الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية

10:13 ص الجمعة 17 سبتمبر 2021
قرار عاجل من مكتب التنسيق بشأن الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية

أرشيفية

كتب – أسامة علي:

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية، أنه نظراً لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات في الاختبارات التي أداها الطلاب الحاصلون علي شهادة الدبلومة الأمريكية، تقرر مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة عن طريق مكتب التنسيق حتي تاريخ 25 سبتمبر.

وأوضح مكتب التنسيق الإلكتروني في بيان له، الجمعة، أن ذلك يأتي من منطلق حرص وزارة التعليم العالي على مصلحة الطلاب.

طلاب الدبلومة الأمريكية مكاتب التنسيق تنسيق الجامعات الجامعات الحكومية

الخبر التالى:

عبدالفتاح العواري خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا