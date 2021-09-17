قرار عاجل من مكتب التنسيق بشأن الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية

كتب – أسامة علي:

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية، أنه نظراً لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات في الاختبارات التي أداها الطلاب الحاصلون علي شهادة الدبلومة الأمريكية، تقرر مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة عن طريق مكتب التنسيق حتي تاريخ 25 سبتمبر.

وأوضح مكتب التنسيق الإلكتروني في بيان له، الجمعة، أن ذلك يأتي من منطلق حرص وزارة التعليم العالي على مصلحة الطلاب.