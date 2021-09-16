Masrawy logo white

تقرير التنمية البشرية: 8.3 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" في فبراير 2021

11:50 م الخميس 16 سبتمبر 2021
تقرير التنمية البشرية: 8.3 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" في فبراير 2021

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

برنامج تكافل وكرامة

منذ عام 2015 بدأت مصر تطبيق برنامج موسع للحماية الاجتماعية صمم على أنه برنامج تحويلات نقدية مشروطة، ويوفر دخًل لمساندة الأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18عامًا، ويغطي وفقًا لبيانات العام 2019، قرابة مليوني أسرة، ويستهدف برنامج تكافل النساء بشكل خاص، إذ تبلغ نسبة المستفيدين من النساء 90% من الإجمالي.

كما بدأت وزارة التضامن العمل بشكل مدروس على مكون التمكين الاقتصادي عبر مجموعة من البرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء للانخراط في سوق العمل، مثل برنامج "فرصة" و"مستورة"، وغيرها من البرامج، وهي في الحقيقة برامج تقع في إطار برامج سوق العمل النشط ومكون أساسي لحزمة الحماية الاجتماعية في أي مجتمع.

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي في عام 2020 بكل أشكاله 8.3 مليون أسرة في فبراير 2021، بعد نقل 7.1 مليون مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة، وتطور الإنفاق على برامج الدعم النقدي عبر الفترة الزمنية من 2012-2013 إلى 2019-2020، إذ شهدت السنوات من 2012 نموًا متتاليًا في الإنفاق على برامج الدعم النقدي من 6.3 مليار جنيه إلى 5.18 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن هذا البرنامج استطاع في السنة الأولى استهداف 510 آلاف مستفيد، ارتفعت إلى مليونين و280 ألف في 2017، مما يمثل قفزة كبيرة.

وفي إطار تقييم البرنامج، برزت ضرورة التحقق من صحة الاستهداف وبالفعل روجعت كل البيانات مع الاستعانة بجملة من الآليات في ذلك الوقت، واستبعاد غير المستحقين، ونتيجة لذلك بلغ عدد المستحقين في عام 2019 مليونا و990 ألف مستفيدة ومستفيد، بعد تحويل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة.

وطِّبق عدد من منهجيات الاستهداف في برنامج تكافل وكرامة، الاستهداف المباشر للأسرة الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء في تكافل، وللمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في كرامة، وغطى برنامج تكافل وكرامة الـ27 محافظة مع التركيز الأكبر على محافظات الوجه القبلي لارتفاع معدلات الفقر بها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج تكافل وكرامة التنمية البشرية هالة السعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا