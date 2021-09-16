السياحة تروّج لمحافظة السويس احتفالًا بيوم السياحة العالمي 2021

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة السياحة والآثار، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي قصير عن محافظة السويس.

وبحسب بيان اليوم الخميس، يأتي ذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالًا بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

وتتمـيز محافظة السويس بموقع جغرافي فريد، وتمتاز بجمال الطبيعة وجو رائع طول العام حيث تطل على خليج السويس، ويوجد بها العديد من المقومات السياحية والأثرية منها متحف السويس القومي، وقصر محمد علي، وقصر عباس الأول، وتل القلزم وتل اليهودية والذي عُثر بهم على آثار ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني.