بالأرقام.. وزارة السياحة تعتمد الحساب الختامي للتنمية السياحية

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس مساء اليوم، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور اللواء محافظ أسوان والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.

وبحسب بيان اليوم، قرر الاجتماع، الموافقة على اعتماد الحساب الختامي والمركز المالي المعدل للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2020/2021 المنتهى في 30/6/2021، حيث حققت الهيئة مبلغ 879 مليون جنيه إجمالي الإيرادات بصافي ربح 695 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع، أطلع الوزير، أعضاء مجلس الادارة علي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص مشروع القرار أيضا، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية لتكون برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي.

من جانبه، استعرض سراج سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بعض إنجازات السنة المالية 2020/2021 المنتهي في 30/6/2021، ومنها إضافة 2469 غرفة فندقية جديدة و 5389 وحدة سياحية جديدة بمناطق التنمية المختلفة، بالاضافة إلى إجراء 773 مراجعة بيئية و597 مراجعة فنية ومستندية وتخطيطية لمشروعات التنمية و قيام 95 مأمورية مساحية للمعاينة والتوقيع وضبط الحدود والتدقيق والإسترداد.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير السياحة والآثار، وأعضاء مجلس الإدارة، الشكر للجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية على ما بذل من جهد خلال تلك الفترة.