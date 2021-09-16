رئيس "الوطنية للصحافة" يبحث مع وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية بكازاخستان التعاون المشترك

كتب- مينا غالي:

استقبلت مساء اليوم الخميس وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية عايدة بالاييفا، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بمبنى الوزارة بمدينة نور سلطان بكازاخستان، بحضور سيادة المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان، في إطار مشاركته بمنتدى الإعلام الأورو آسيوي بكازاخستان في دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان.

وأكدت الوزيرة أهمية التعاون الإعلامي مع الهيئة الوطنية للإعلام هذا الصرح الإعلامي الكبير والاستفادة من الخبرات الإعلامية الكبيرة والمتميزة به وأن هناك ضرورة لتفعيل التواصل لتحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، ومؤكدة أيضًا ضرورة تفعيل التبادل البرامجي.

وتبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز دور الإعلام فى التنمية المجتمعية وتفعيل أدواته بتقديم رسائل إعلامية تحقق المزيد من الوعى المجتمعى وتنوير العقول خاصة لدى الشباب، حيث تطابقت وجهات النظر في ضرورة تقديم محتوى إعلامي تثقيفي فى مواجهة سيل المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي التى تستهدف تغييب العقول.

وأكد حسين زين على تفعيل التبادل البرامجي لتحقيق تلك الرؤى والأهداف، والتبادل فى الاعمال التاريخية والتراثية التى تسهم في تعريف كلا الشعبين بثقافة وعادات وتقاليد المجتمعين المصري والكازاخستانى ويعزز من الوعى لدى الشباب بمختلف قضايا وطنهم .