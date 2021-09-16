Masrawy logo white

الجيزة: إغلاق مركزين للدروس الخصوصية وحملات على مقاهي العجوزة

07:02 م الخميس 16 سبتمبر 2021
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط حي العجوزة 2 سنتر تعليمي مخالف، حيث تم إغلاقهما ومصادرة محتوياتهما وإيداعها بمخازن الحي من خلال حملة إشغالات بقطاع أرض اللواء اليوم الخميس.

كما تم شن حملة على المقاهي والكافيعات أسفرت عن مصادرة شيش ومحتويات من كافيهات مخالفة بشارع الحجاز وشارع قناة السويس، من خلال حملة اشغالات صباحية و مسائية بالعجوزة وميدان الكواكبي.

كما تم كلبشة سيارات تعوق الحركة المرورية لمعارض سيارات بشارع الرشيد وشارع أحمد سوكارنو.

وبدأ حي العجوزة، في إزالة الأكشاك بشارع ترعة الزمر تمهيدًا لأعمال التطوير، كما تم إزالة السور الحديدي في ميدان لبنان تمهيدًا لتركيب سور آخر تماشيًا مع أعمال التطوير، بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية بالإضافة إلى شن حملات لتحقيق الانضباط بالشارع.

مقاهي العجوزة الدروس الخصوصية مراكز الدروس الخصوصية الجيزة

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| الصحة تحذر من فيروس يصيب الأطفال وأمطار الجمعة في هذه المناطق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا