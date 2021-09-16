الجيزة: إغلاق مركزين للدروس الخصوصية وحملات على مقاهي العجوزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط حي العجوزة 2 سنتر تعليمي مخالف، حيث تم إغلاقهما ومصادرة محتوياتهما وإيداعها بمخازن الحي من خلال حملة إشغالات بقطاع أرض اللواء اليوم الخميس.

كما تم شن حملة على المقاهي والكافيعات أسفرت عن مصادرة شيش ومحتويات من كافيهات مخالفة بشارع الحجاز وشارع قناة السويس، من خلال حملة اشغالات صباحية و مسائية بالعجوزة وميدان الكواكبي.

كما تم كلبشة سيارات تعوق الحركة المرورية لمعارض سيارات بشارع الرشيد وشارع أحمد سوكارنو.

وبدأ حي العجوزة، في إزالة الأكشاك بشارع ترعة الزمر تمهيدًا لأعمال التطوير، كما تم إزالة السور الحديدي في ميدان لبنان تمهيدًا لتركيب سور آخر تماشيًا مع أعمال التطوير، بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية بالإضافة إلى شن حملات لتحقيق الانضباط بالشارع.

​