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اقتران 3 أجرام سماوية.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة تستمر ثلاثة أيام

06:31 م الخميس 16 سبتمبر 2021
اقتران 3 أجرام سماوية.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة تستمر ثلاثة أيام

ظواهر فلكية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي، مساء اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تبدأ مساء اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام (16 -17 -18 سبتمبر)، وتتمثل في اقتران القمر مع زحل والمشتري.

وأضاف رئيس قسم الفلك الأسبق، أنه يترائى الثلاثة أجرام متقاربين لمدة ثلاثة ليال متتالية باتجاه الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس مباشرة وحتى الثانية والنصف من فجر اليوم التالي، إلا أن القمر يكون أقرب إلى كوكب زحل يوم 16 سبتمبر، كما يكون أقرب إلى كوكب المشتري يوم 18 سبتمبر.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض بل يحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر سبتمبر الحالي، 8 ظواهر فلكية، بدأ أولها اليوم 4 سبتمبر، باقتران هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) الموجود في برج السرطان، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 22 سبتمبر بظاهرة الاعتدال الخريفي.

ظاهرة فلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أجرام سماوية علوم الفلك والفضاء

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