"لو محتاج جراحة".. الصحة: "إزاي تسجل في مبادرة منع قوائم الانتظار؟"

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، "فيديوجرافيك" يكشف خطوات التسجيل في مبادرة رئاسة الجمهورية، لمنع قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات الجراحية.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "صحتك ورعايتك واجب علينا، علشان كدة أطلقنا مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار عشان نساعد المواطنين اللي محتاجين عمليات جراحية عاجلة، سجّل في المبادرة من خلال عمل مسح للـQR Code الموجود في الفيديو، الموقع الإلكتروني: اضغط هنا.

وتابعت: "ولمزيد من الاستفسار عن المبادرة، يمكنك الاتصال على الخط الساخن: 15300".