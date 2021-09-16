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قطع مياه الشرب عن 14 منطقة في القاهرة

06:02 م الخميس 16 سبتمبر 2021
قطع مياه الشرب عن 14 منطقة في القاهرة

قطع مياه الشرب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السوسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو) اعتبارًا من الساعة 10 صباح السبت الموافق 18/9/2021 وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة لخط المياه قطر 1200 الخارج من محطة مياه مسطرد، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع مياه الشرب شركة مياه الشرب محطة مياه مسطرد أصحاب المخابز

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