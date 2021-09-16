الري: الانتهاء من تأهيل 2540 كم ترع بمختلف المحافظات

كتب- أحمد مسعد:



قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تنفذ حاليا عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول.

وأوضح عبد العاطي، في بيان له، الخميس، أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع باطوال تصل إلى 9046 كم حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2540 كم، وأن المستهدف من هذا المشروع القومي هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كم، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة مع إجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

وفي إطار العمل على تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، فقد قامت الوزارة بطرح 15 عقدا لتأهيل المساقي بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي 557 مسقى بأطوال 466 كم، وتم نهو التنفيذ في 21 كم وجاري التنفيذ في باقي الأطوال.

وأشار وزير الري،إلى جهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، موضحا أنه تم تحقيق التحول في زمام 489 ألف فدان منها 403 ألف فدان تم فيها التحول بالفعل بالإضافة لطلبات للتحول للري الحديث في زمام 86 ألف فدان أخرى، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.​