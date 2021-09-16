وزير السياحة والآثار يتفقد قلعة صلاح الدين الأيوبي لمتابعة أعمال الترميم

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال الترميم والصيانة الجارية بجامع محمد على من جلي رخام الأرضيات وترميم النقوش الكتابية الملونة وأعمال الإضاءة ببيت الصلاة وآخر مستجدات إصلاح الساعة والصحن وساحة البانوراما والبرجولة الملكية أمام قصر الجوهرة، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بها لتحسين تجربة الزائرين المصريين والسائحين.

وأكد وزير السياحة والآثار، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة مسبقا للانتهاء من أعمال الترميم والصيانة وتطوير الخدمات ما يأتي في إطار رؤية ورسالة الوزارة للنهوض بقطاعي السياحة والآثار، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.

وخلال الجولة تفقد الوزير برج الساعة والذي تم الانتهاء من ترميمه كاملا وتقوية الألوان لإعادتها إلى رونقها الطبيعي مرة أخرى، كما تمت أعمال صيانة للزجاج الملون وإعادة تثبيته وصيانة قواعد الأعمدة الحديدية الدائرية الموجودة بالجزء العلوي.

كما تم الانتهاء من إصلاح الساعة الخاصة به بأيدي مصرية خالصة بعد فترة توقف دامت لسنوات طويلة وجاري الآن إعداد التجارب اللازمة للملئ الذاتي لها وعودتها للحياة لتعمل مرة أخرى وتدق أجراسها من جديد في أوقات محددة فور الانتهاء من فترة تجارب الملئ الذاتي لها لضمان العمل الدائم دون توقف.

وتفقد العناني عددا من الخدمات وسبل الإتاحة التي تم توفيرها بالمنطقة الأثرية بما يعمل على راحة الزائرين المصريين والسائحين ومنها السيارات الكهربائية التي سيتم تخصيصها لنقل الزائرين من مكان لآخر أثناء جولتهم داخل القلعة وهي سيارات مزودة بشاشات ذكية لقياس مدى رضاء الزائرين عن تجربتهم أثناء الزيارة، بالإضافة إلى ماكينات البيع الذاتي للمشروبات والأطعمة والتي ستستخدم بالكروت الذكية تيسيرا على الزائرين، بالإضافة إلى تطوير دورات المياه ورفع كفاءة أماكن الوضوء وتطوير شباك التذاكر والتي من المقرر أن تتم عن طريق الدفع الالكتروني، هذا بالإضافة إلى تزويد المنطقة الأثرية بعدد من اللوحات الإرشادية والمقاعد والمظلات الخشبية لوقاية الزائرين من أشعة الشمس، وعمل ممرات ممهدة لإتاحة القلعة للزائرين من ذوي الهمم، والبدء في إقامة أنشطة للاطفال بمنطقة القلعة لرفع الوعي السياحي والأثري لهم.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، أن أعمال ترميم جامع محمد علي تهدف إلى إعادته لبريقه الأصلي بما يعمل على إظهار مواطن الجمال الأثرية والفنية به، حيث شملت الأعمال تنظيف وترميم القباب وإزالة السناج وجلي وتنظيف الوزارات والأرضية الرخامية الموجودة بالصحن وترميم وإعادة تذهيب الأشرطة الكتابية على مدخل بيت الصلاة بالإضافة إلى تثبيت قواعد الوضوء الرخامية الخاصة بالميضأة.

كما شملت أيضا ترميم وتنظيف وتلميع وإعادة تركيب النجفة الموجودة في وسط بيت الصلاة واستكمال بعض الأجزاء المفقودة منها بسبب عوامل الزمن.