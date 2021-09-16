متاحة للمصريين.. طيران الإمارات تطلب تعيين 3500 موظف (رابط تقديم)



كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة طيران الإمارات عن بدء حملة عالمية لتوظيف 3 آلاف من أفراد أطقم الطائرات، و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الـ6 القادمة، وذلك لدعم الرحلات الجوية للشركة، وكجزء من هذه الحملة التوظيفة تبحث طيران الإمارات عن متقدمين من مصر للانضمام إلى رحلاتها.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس: توفر الوظيفتان فرصا للأشخاص الودودين القادرين على التواصل مع الركاب وأداء الخدمات بأريحية للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء لعلامة طيران الإمارات التجارية، وتتوفر متطلبات وظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على www.emiratesgroupcareers.com ، حيث يمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عمليات شبكتها تدريجيا بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم، واستدعت طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين، من الذين توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية في العام الماضي.

وتخدم طيران الإمارات حاليا برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها A380 إلى الخدمة.