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شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

02:25 م الخميس 16 سبتمبر 2021
شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

جانب من اللقاء

كتب- محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، بمقر المشيخة، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن القضية الفلسطينية قضية الأزهر والمسلمين الأولى، وسيظل نضال شعبها العربي المرابط على أرضنا العربية الطاهرة ومقدسات الأمة مصدر فخر وعز وإلهام في كيفية النضال ضد المحتل الغاشم، وسيظل الإرهاب الصهيوني دليلًا دامغًا على اختلال قيم ومعايير المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب.

من جانبه، نقل الدكتور محمود الهباش سلام وتحيات الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، إلى فضيلة الإمام الأكبر، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن جهود الأزهر ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ستظل محل تقدير وعرفان لهذه الجهود التي لا تتوقف، وأن الأزهر اكتسب عالميته من رسالته ودوره العالمي الذي ظل على مدار أكثر من ألف عام في خدمة قضايا الأمة وقضايا السلام العالمي.

أحمد الطيب الأزهر الشريف فلسطين الدكتور محمود الهباش

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