يصيب العين في حالات نادرة.. 4 معلومات عن فيروس يستهدف الأطفال الرضع (حذرت الصحة منه)
كتب- أحمد جمعة:
حذرت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعي لها، من تقبيل الأطفال الرضع وخاصة من ذوي الأعمار أقل من 6 أشهر.
وقالت الصحة، في منشورها: تجنب تقبيل الطفل الرضيع تحديدًا الأقل من 6 شهور لحمايته من الإصابة بفيروس الهربس الفموي (HSV1).
وينشر مصراوي التفاصيل الكاملة لهذا الفيروس وطرق الوقاية منه على النحو التالي:
- ما هو؟
مرض فيروس الهربس الفموي (HSV1)، هو مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع الأقل من 6 أشهر.
ويكون الفيروس خاملا في الخلية المصابة وقد ينشط بعد فترة قصيرة وأحيانا بعد فترات طويلة تمتد إلى سنوات، كما يمكن الشفاء منه تلقائيا خلال 7 أيام.
- ما هي طرق ظهوره؟
يظهر على شكل قرح في المناطق التالية:
1- الشفتين.
2- الحلق.
3- اللوزتين.
وقد يصيب العين في حالات نادرة، وتكون الأعراض أشد لدى الأطفال الرضع لعدم اكتمال الجهاز المناعي لهم.
- ما أسباب الإصابة به؟
- ينتقل عن طريق اللعاب والرذاذ.
- لمس المنطقة المصابة.
- استخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب.
- ما طرق الوقاية منه؟
- تجنب تقبيل الأطفال من الفم.
- تطهير الأدوات الشخصية للطفل المصاب وفصلها عن باقي أفراد الأسرة.
- الالتزام بغسيل اليدين قبل التعامل مع الأطفال أو حملهم.
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