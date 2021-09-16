لمنع الإصابة بهذا الفيروس.. الصحة تحذر من تقبيل الطفل الرضيع الأقل من 6 أشهر

الصحة تحذر من تقبيل الطفل الرضيع

كتب- محمد نصار:

حذرت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها، من تقبيل الأطفال الرضع وخاصة من ذوي الأعمار أقل من 6 أشهر.

وقالت الصحة، في منشورها: تجنب تقبيل الطفل الرضيع تحديدًا الأقل من 6 شهور لحمايته من الإصابة بفيروس الهربس الفموي (HSV1).

ومرض فيروس الهربس الفموي (HSV1)، هو مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع الأقل من 6 أشهر.

ويكون الفيروس خاملا في الخلية المصابة وقد ينشط بعد فترة قصيرة وأحيانا بعد فترات طويلة تمتد إلى سنوات، كما يمكن الشفاء منه تلقائيا خلال 7 أيام.