Masrawy logo white

لمنع الإصابة بهذا الفيروس.. الصحة تحذر من تقبيل الطفل الرضيع الأقل من 6 أشهر

12:12 م الخميس 16 سبتمبر 2021
لمنع الإصابة بهذا الفيروس.. الصحة تحذر من تقبيل الطفل الرضيع الأقل من 6 أشهر

الصحة تحذر من تقبيل الطفل الرضيع

كتب- محمد نصار:

حذرت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها، من تقبيل الأطفال الرضع وخاصة من ذوي الأعمار أقل من 6 أشهر.

وقالت الصحة، في منشورها: تجنب تقبيل الطفل الرضيع تحديدًا الأقل من 6 شهور لحمايته من الإصابة بفيروس الهربس الفموي (HSV1).

ومرض فيروس الهربس الفموي (HSV1)، هو مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع الأقل من 6 أشهر.

ويكون الفيروس خاملا في الخلية المصابة وقد ينشط بعد فترة قصيرة وأحيانا بعد فترات طويلة تمتد إلى سنوات، كما يمكن الشفاء منه تلقائيا خلال 7 أيام.

العدوى تحذيرات الصحة تقبيل الطفل الرضيع الهربس الفموي

الخبر التالى:

بالأسماء.. اعتماد 36 خطيبا بالمكافأة من أعضاء هيئة التدريس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا