Masrawy logo white

حق الوطن والمشاركة في بنائه.. الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة المقبلة لـ 9 لغات

12:03 م الخميس 16 سبتمبر 2021
حق الوطن والمشاركة في بنائه.. الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة المقبلة لـ 9 لغات

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، ترجمة خطبة الجمعة المقبلة "حق الوطن والمشاركة في بنائه" إلى 9 لغات أجنبية، ونشرها على موقعها الإلكتروني: اضغط هنا


وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الخمميس، أن ذلك يأتي ضمن واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها>


وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الحفاظ على الوطن والمشاركة في بنائه واجب شرعي ووطني، وأن الوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة.

وأوضح وزير الأوقاف أن الحُر الكريم يفتدي وطنه بالنفس والنفيس، والوطن لكل أبنائه، وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا، كل في مجاله وميدانه، الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه، والطبيب في مشفاه، والفلاح في حقله، والعامل في مصنعه، والطالب باجتهاده في تحصيل العلم، وهكذا في سائر الصنائع والحرف والواجبات.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة ترجمة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الخبر التالى:

لتصديره لأفريقيا.. الصحة تبحث تسجيل لقاح "فاكسيرا - سينوفاك" بالصحة العالمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا