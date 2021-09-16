أسألكم الدعاء.. الإعلامية أسماء مصطفى تعلن خضوعها لعملية جراحية



كتب- مينا غالي:

أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج "هذا الصباح" على قناة اكسترا نيوز، خضوعها لعملية جراحية دقيقة وحرجة.

وقالت أسماء مصطفى في منشور عبر صفحتها بفيسبوك: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة.. ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي.. اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.. لا إله إلّا الله الحليم الكريم.. لا إله إلّا الله العليّ العظيم.. لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم.. لا إله إلّا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.

واختتمت منشورها بالدعاء قائلة: "اللهم اشفني وداوني وعافني إنك عفوٌ كريم واشف كل مريض ليس لنا رب سواك.. توكلت على الله.. فضلا أسألكم الدعاء ربنا يتقبل.