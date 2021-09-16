إلزام بسداد المديونية السابقة.. 8 خطوات للإبلاغ عن سرقة عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يتعرض عدد من المواطنين لسرقة عدادات الكهرباء المملوكة لهم الأمر الذي يطرح عددا من التساؤلات والاستفسارات لمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض لمثل تلك الوقائع.

وتتخذ شركات توزيع الكهرباء عددا من الإجراءات أيضا عند تغيير العداد في حال وجود تلف مفاجئ أو عطل طارئ في العدادات الميكانيكية أو الإلكترونية "العدادات القديمة" الموجودة بالعقارات أو الشقق السكنية بعداد مسبق الدفع، طبقًا لقرار وزير الكهرباء بتعميم تركيب العدادات مسبقة الدفع وإحلالها بدلًا من العدادات القديمة.

ويستعرض "مصراوي" أهم الخطوات التي يقوم بها المواطن بعد تعرضه لسرقة عداد منزله.

1- يحرر المواطن محضرا في أقرب قسم شرطة تابع له.

2- بعد ذلك يذهب المواطن إلى شركة الكهرباء لإبلاغهم بما حدث، لتقوم الشركة بإرسال مندوبين منها لعمل التحريات اللازمة حول سرقة العداد، وأخذ رقم العداد وعمل نشرة عنه حتى لا يستخدمه أحد في أي مكان آخر.

3- بعدها تقوم شركة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء جديد.

4- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل أو متوسط استهلاك الفترة المقابلة دون الارتباط بمتوسط الاستهلاك بعد تركيب العداد مسبق الدفع.

5- "حصر المديونية" وهي تحصيل القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.​

6- "التحصيل" وهو إجراء يتم فيه الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن بعد احتساب عائد تأخير على المبالغ المقسطة بحيث يكون الحد الأدنى 20 جنيهًا للقسط الواحد.

7- إذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 10 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة، وإن لم يحضر المشترك للشحن خلال أسبوع من تاريخ التركيب يتم معاملة العميل كسارق تيار عند التأكد من انتهاء رصيد الشحن الذي تم تشغيل العداد به 10 جنيهات.

8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع العداد التالف "ميكانيكي" و"إلكتروني" كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة باعتبار العميل يستخدم تيار مباشر بدون عداد.