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السيسي يهنئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

10:14 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
السيسي يهنئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى السير بوب دادي الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

الرئيس عبدالفتاح السيسي غينيا أندريس مانويل لوبيس أوبرادور الولايات المتحدة

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