السيسي يهنئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
كتب- محمد نصار:
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى السير بوب دادي الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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