وزير الزراعة: إجراءات تنفيذية لرفع كفاءة محطة الزهراء للخيول



كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بهدف رفع كفاءة محطة الزهراء للخيول وتقديم الرعاية الصحية والتغذية اللازمة للخيول،

مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج غذائي متكامل لكل حصان بناء الاحتياجات الغذائية التي تتطلبها المراحل العمرية وتوفير الأعلاف المطلوبة لمدة عام، الأمر الذي كان له المردود الإيجابي على الحالة الصحية للخيول.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة اجتماع مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول المصرية العربية الأصيلة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وأعضاء مجلس الأمناء.

وقال القصير إنه تم وضع برنامج مكثف للرعاية الصحية وتنفيذ جميع التحصينات المطلوبة في مواعيدها وتكليف معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بعمل فحص شامل لجميع الخيول بالمحطة.

ووجه الوزير بوضع برنامج تربية في محطة الزهراء للحصول على خيول تحمل أفضل الصفات الجمالية، كما وجه باستخدام التلقيح الاصطناعي لأول مرة في مصر من أجل الحفاظ على الأصول الوراثية للخيول المصرية العربية الأصيلة.

وأشاد وزير الزراعة بما تم إعلانه من خلال المنظمة العالمية للصحة الحيوانية" OIE" بخلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية (الرعام والزهري)، وأكد استمرار جهود هيئة الخدمات البيطرية حتى يتم المحافظة على ذلك.

جدير بالذكر أنه لأول مرة يتم تشكيل مجلس أمناء لمحطة الزهراء للخيول يتولى إدارة شئون المحطة التاريخية العريقة التي تضم أفضل وأندر السلالات من الخيول المصرية العربية الأصيلة.