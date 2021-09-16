تفاصيل أكبر عملية إحلال وتجديد لـ 19 محول بمحطات السد العالي

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء إنه سيتم تطوير محطة كهرباء السد العالى من خلال استبدال ١٩ محول بمحطات السد العالى وكهرباء خزان أسوان.

وأوضح رئيس الشركة في تصريح خاص لـ"مصراوى" أنه التجربة مقسمة كالتالي: "12 محول بالسد العالي بجانب استبدال 5 محولات ٱخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 1 فضلا عن استبدال محولين آخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2".

وأضاف كمال أن الشركة طرحت مناقصة عالمية لتأهيل محطات توليد الطاقة الكهرومائية وتوريد محولات كهرباء لمحطات السد العالي وخزان أسوان 1 وأسوان 2.

وأكد أن تأهيل تلك المحطات سيعمل على رفع قدرتها، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها مع بنك التعمير الألماني KFW، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل المشروع من خلال قرض من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى أنه تقدم للمناقصة حتى 19 شركة للعمل كمقاول تنفيذ بالمشروع هذا بخلاف تقدم ثلاث شركات آخرين للعمل كاستشاري للمشروع، علما أنه سيتم الاسترشاد عند اختيار المقاول بأحدث إصدار من إرشادات شراء الخدمات الاستشارية والأشغال والسلع والخدمات غير الاستشارية فى التعاون المالى مع البلدان الشريكة.

ونوه إلى أن التكلفة المبدئية لعملية التأهيل تبلغ 26 مليون يورو ترتفع مع انتهاء الأعمال إلى 41 مليون يورو، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك إعادة محطات السد العالي لشبابها مرة أخرى، حيث إن المحولات الموجودة الآن منذ بناء السد وكان يتم عمل صيانة وتركيب قطع غيار لها بصورة دورية وهو ما ساعد على استمرارها في الخدمة طوال الفترة الماضية.

وتضمنت كراسة شروط المناقصة، أن المشروع هو إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية في كل من محطة كهرباء السد العالى، ومحطة كهرباء خزان أسوان الأولى ومحطة كهرباء خزان أسوان الثانية، في محافظة أسوان.

واستطرد أن المشروع يتضمن استبدال محولات القدرة الرئيسية والتى وصلت بالفعل إلى نهاية عمرها، وكذلك استبدال نظام تبريد كراسي الضغط فى محطة كهرباء خزان أسوان الثانية، موضحا أن الهدف من المشروع هو تنفيذ ما يلزم من تدابير إعادة التأهيل المحطات الكهرومائية الثلاثة من أجل ضمان توفير طاقة كهرومائية مستدامة كمساهمة فى تحسين المناخ والإمداد بالكهرباء نظيفة وفعالة من حيث التكلفة.

وتابع رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء: "بذلك سيساهم المشروع في تحقيق الأهداف من استراتيجية خطة عمل الطاقة المتجددة فى مصر كما هو محدد لاستراتيجية الطاقة حتى عام 2035 فضلا عن الهدف العالمى، لتخفيف انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتغير المناخ".