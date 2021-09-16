"الحدث" تكشف تفاصيل خطاب نقابة الإعلاميين بشأن مي حلمي

كتب مينا غالي

كشف المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة الحدث، أن القناة تلقت خطابا من نقابة الإعلاميين يطالبها فيه بعدم ظهور المذيعة مي حلمي على الشاشة إلا بعد تقنين أوضاعها بالنقابة، سواء بالعضوية أو تصريح مزاولة المهنة.

وقال العسال لمصراوي إن مي حلمي خضعت للتحقيق بالنقابة على خلفية حلقتها مع الكابتن أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق، والتي غادر خلالها الحلقة على الهواء مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينتهي إيقاف مي السبت بعد المقبل.

وأكد العسال أن إدارة القناة أبلغت "مي" بخطاب نقابة الإعلاميين ومن المقرر أن تتوجه إلى النقابة لتقنين أوضاعها، موضحا أنها لن تظهر إلا بعد وصول إيفاد من النقابة بانتهاء موقف توفيق أوضاعها رسمياً تمهيدًا لعودتها للشاشة.

وكانت مي حلمي قد ذكرت في حلقة ظهرت خلالها اليوم على قناة العربية، أن التحقيق الذي تم معها كان من القناة وليس من أي جهة أخرى، مؤكدة أنها ستعود السبت بعد المقبل للظهور.

من جانبه، قال محمد إسماعيل مالك قناة الحدث: مي ستعود ولا توجد عقوبة أبدية، ونظرنا في الحلقة وبرنامجها له طبيعة خاصة.