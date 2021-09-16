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رعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية.. السيسي: افتتاح أكبر مجمع سجون خلال أسابيع

12:07 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
رعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية.. السيسي: افتتاح أكبر مجمع سجون خلال أسابيع

الرئيس السيسي

كتب- محمد جمعة:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه خلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر، وهو الأول من بين 7 أو 8 سيجري إنشائهم،
وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري، مساء الأربعاء: "مجمع السجون هو نسخة أمريكية كاملة، فيه كل شيء.. لو إنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين، هنعاقبه مرة واحدة، بإنه يؤدي عقوبته في السجن بشكل آدمي إنساني".
وتابع السيسي: "اللي هتشوفه في المجمع حركة محترمة، وإعاشة محترمة جدًا، ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية عالية جدًا، مفيش عربية تراحيل، والقضاء موجود هناك".
عبد الفتاح السيسي برنامج التاسعة مجمع سجون رعاية إنسانية

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