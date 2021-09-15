مد فترة تلقي المساهمات في مسابقة "عفيفي مطر" للشعر العربي

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قرر أتيليه العرب للثقافة والفنون، اليوم الأربعاء، مد فترة تلقي المساهمات الشعرية والنقدية في مسابقة محمد عفيفي مطر إلى الخامس عشر من أكتوبر المقبل.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة الأتيليه، إن مساهمات الشعراء تُقبل بنفس الشروط السابقة حتى منتصف أكتوبر المقبل، على أن تبدأ عمليات الفرز والاختيار الأولى حتى الخامس عشر من نوفمبر القادم، ويتم بعد ذلك تحكيم الأعمال المرشحة للتنافس واختيار القائمة القصيرة، ثم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وأضاف قنديل أن الشعراء الذين أرسلوا دواوينهم خلال فترة الكورونا يحق لهم المشاركة في المسابقة، التي تحمل هذه الدورة اسم الشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم، وكان أحد أمناء الجائزة والمساهمين في إنشاء منتدى عفيفي مطر.

وقال إن الجائزة الأولى للمسابقة الشعرية ستكون ٥٠ ألف جنيه للفائز الأول وثلاثين ألفا للفائز الثاني و٢٠ ألفا للفائز الثالث.

ودعا قنديل الشعراء، إلى مراجعة الدواوين التي أرسلوها العام الماضي وإعادة إرسالها إذا لم تكن هناك تعديلات تقتضيها تجربتهم الشعرية، حتي تكون الدواوين معبرة تماما عن حالتهم الإبداعية الآن، أواستبدالها بنصوص أخرى إن كانت الدواوين القديمة صدرت في كتب منشورة، وأن يكتب المشارك على مساهمته "هذه نسخة نهائية".

وأشار إلى أن فرع النقد في المسابقة سيكون للدراسات النقدية حول الشعر وقضاياه بشكل عام، وستحمل هذه الدورة من المسابقة اسم الناقد الكبير شاكر عبد الحميد الأمين العام لمنتدى عفيفي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وستكون جائزة الدراسات النقدية ١٥ ألف جنيه.

ويشترط للمشاركة في مسابقة الشعر ألا يزيد سن الشاعر هذا العام عن أربعين عاما، وأن يكون الديوان المقدم "مخطوطا "– غير مطبوع"، ويتم إرسال النسخ الإلكترونية من الأعمال الشعرية والنقدية إلى البريد الإلكتروني الأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي".

وفي مسابقة النقد لا اشتراط لسن المشارك، فقط أن تكون الدراسة عن نقد الشعر وألا يقل عدد كلماتها عن ٧ آلاف كلمة.

ولفت قنديل إلى أن الأتيليه يخطط لإصدار مجلة ثقافية في بدايات العام المقبل، تعالج قضايا الفن والإبداع في مصر والعالم وتواكب الإبداع في الشعر والقصة والرواية والمسرح والسينما والفن التشكيلي.