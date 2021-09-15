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اجتماع الحكومة ومتابعة مشروع تبطين الترع.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء اليوم

11:05 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
اجتماع الحكومة ومتابعة مشروع تبطين الترع.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء


كتب- يوسف عفيفي:

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، عددا من الفعاليات، أبرزها الاتفاقيات الخاصة بالبيئة وصندوق الاستثمار الخيري، وافتتاح مؤتمر بناة مصر ومعرض أهلا مدارس".

ويرصد "مصراوي" أبرز هذه النشاطات وذلك على النحو التالي:

١ - افتتاح مؤتمر بناة مصر بحضور وفود من ٢٥ دولة.

٢- استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمطار القاهرة.

٣- ترأس اجتماع مجلس الوزراء وناقش موقف تطعيمات كورونا.

٤- عقد اجتماعا ناقش فيه الموقف التنفيذي لمشروع تبطين الترع وتطهير المساقي.

٥- عقد اجتماعا مع وزيرة الصحة لبحث موقف تصنيع لقاحات كورونا ومراكز التطعيم ومستشفيات العز.

٦- شارك في تدشين حملة معا نطمئن سجل الآن.

٧ - شهد توقيع اتفاقية خاصة بالبيئة وتلوث الهواء.

٨ - شهد بروتوكول تعاون صندوق الاستثمار الخيري.

٩ - افتتاح معرض "أهلا مدارس" لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

مجلس الوزراء تبطين الترع تطعيمات كورونا وزارة الصحة مصطفى مدبولي

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