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خالد العناني يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة التنشيط السياحي

10:33 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
خالد العناني يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة التنشيط السياحي

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢١ باعتماد جدول الوظائف التخصصية بالهيئة فيما يخص الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وبحسب بيان اليوم، تضمن الهيكل التنظيمي عدد ثلاثة إدارات مركزية بالمستوى الوظيفي العالي وهم:

- الإدارة المركزية للتسويق السياحي.

- الإدارة المركزية لمكاتب السياحة.

- الإدارة المركزية للشئون المالية.

- الإدارية والموارد البشرية.

كما تضمن الهيكل استحداث عدد 12 إدارة عامة بالإضافة إلى إدارة إشرافية واحدة وذلك على النحو التالي:

- الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

- الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

- الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، الإدارة العامة للترويج السياحي.

- الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية.

- الإدارة العامة للتوعية السياحية.

- الإدارة العامة للمكاتب الخارجية.

- الإدارة العامة للمكاتب الداخلية.

- الإدارة العامة للعلاقات السياحية.

- الإدارة العامة للشئون المالية.

- الإدارة العامة للشئون الإدارية.

- الإدارة العامة للموارد البشرية.

- إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

خالد العناني هيئة التنشيط السياحي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف القيادية الهيكل التنظيمي

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