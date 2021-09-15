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البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

10:02 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

البابا تواضروس الثاني

مصراوي

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن العظة بُثَّت مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني اعتبارًا من الأسبوع قبل الماضي سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور ٣٧ الذي يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس في الحكمة".

البابا تواضروس المقر البابوي فيروس كورونا القمص موسى إبراهيم

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