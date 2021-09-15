Masrawy logo white

طلب إحاطة بشأن نقص الخدمات الصحية بمركزي أبنوب والفتح بأسيوط

09:58 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
طلب إحاطة بشأن نقص الخدمات الصحية بمركزي أبنوب والفتح بأسيوط

مستشفى أبنوب المركزي

كتب - نشأت علي:

تقدم عصام العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبنوب بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة موجة للمهندس مصطفي مدبولي ، والدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة والسكان، بشأن نقص الخدمات الصحية.

وقال النائب في طلب الإحاطة:"في ظل دخول مستشفى أبنوب المركزي في خطة التطوير ضمن مبادرة حياه كريمة وعدم استكمال الاعمال الانشائية بمستشفى بني محمديات، وعدم توافر الاطقم الطبية بها أو بمستشفى المعابدة وعدم وجود مستشفى بمركز الفتح، مما أدى الى حرمان ما يقرب من مليون مواطن على مساحة تمثل حوالي 20% من مساحة محافظ أسيوط من الخدمات الصحية عامة، ما يعرض حياة المواطنين بمركزي أبنوب والفتح للخطر وقرب المركزين من الطريق الصحراوي الشرقي ووقوع العديدمن الحوادث، فلا تجد الحالات الحرجة المصابة مكان للعلاج سوى مستشفيات أسيوط المكدسة بالمرضى وخاصة في ظل جائحة كورونا".

وطالب النائب عصام العمدة باستغلال مستشفي الطوابية التابعة لمركز الفتح في استقبال الحالات، والتي تم افتتاحها بحضور محافظ أسيوط، ولكن تعاني من عجز في الأطقم الطبية".

نقص الخدمات مستشفى أبنوب أسيوط مركز الفتح وزارة الصحة مجلس النواب

الخبر التالى:

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -لحظة بلحظة.. ليفربول 3 - 2 ميلان.. صلاح يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا