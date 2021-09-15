طلب إحاطة بشأن نقص الخدمات الصحية بمركزي أبنوب والفتح بأسيوط

كتب - نشأت علي:

تقدم عصام العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبنوب بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة موجة للمهندس مصطفي مدبولي ، والدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة والسكان، بشأن نقص الخدمات الصحية.

وقال النائب في طلب الإحاطة:"في ظل دخول مستشفى أبنوب المركزي في خطة التطوير ضمن مبادرة حياه كريمة وعدم استكمال الاعمال الانشائية بمستشفى بني محمديات، وعدم توافر الاطقم الطبية بها أو بمستشفى المعابدة وعدم وجود مستشفى بمركز الفتح، مما أدى الى حرمان ما يقرب من مليون مواطن على مساحة تمثل حوالي 20% من مساحة محافظ أسيوط من الخدمات الصحية عامة، ما يعرض حياة المواطنين بمركزي أبنوب والفتح للخطر وقرب المركزين من الطريق الصحراوي الشرقي ووقوع العديدمن الحوادث، فلا تجد الحالات الحرجة المصابة مكان للعلاج سوى مستشفيات أسيوط المكدسة بالمرضى وخاصة في ظل جائحة كورونا".

وطالب النائب عصام العمدة باستغلال مستشفي الطوابية التابعة لمركز الفتح في استقبال الحالات، والتي تم افتتاحها بحضور محافظ أسيوط، ولكن تعاني من عجز في الأطقم الطبية".