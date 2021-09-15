قصيدة لشاعر إخواني منسوبة لشوقي بمنهج اللغة العربية لـ 4 ابتدائي.. وزير التعليم يوضح الأمر

كتب - أسامة علي:

حالة من الغضب عمت الوسط الأدبي والثقافي، خلال الساعات الماضية، بسبب خطأ فادح في منهج الصف الرابع الابتدائي، تمثل في نشر قصيدة تحت عنوان "فى حب مصر" بكتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، منسوبة إلى أمير الشعراء أحمد شوقي، وفق ما جاء بالكتاب، في الوقت الذي أكد فيه عدد من الشعراء أنها للشاعر وحيد الدهشان الذي ينتمي لجماعة الإخوان، وفق ما أكده عدد من المثقفين.

وفي تطور لاحق اكتشف الكاتب محمد عبدالهادي، وجود قصيدة متطابقة مع القصيدة محل الأزمة، للدكتور عادل عامر، منشورة بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩، يقول مطلعها:

يا مصرُ، حبكِ في الفؤادِ كبيرُ وله أريجٌ طيبٌ وعبيرُ هو دوحةٌ أغضانُها كعروقِنا يمتدُّ فينا عطرُها المسحورُ هو ذلكَ الجبل الأشمُّ كمجدنا رغمَ الزوابع راسخٌ ووقورُ هو شمسُنا الخضراءُ من أنوارها لا يستقرُّ بأرضنا دَيجورُ يا مصرُ، يا أرض السماحةِ والندى يا واحةً يسعى لها المقهورُ في وجهها للزائرينَ بشاشةٌ ورحابةٌ ومودةٌ وسرورُ في حضنِها دفءُ الأمانِ لخائفٍ بالحقِّ يُجبرُ عندها المكسورُ في عُسْرها جادَت وكمْ ذي عُسرةٍ بلغَ الذُّرا وتقهقرَ الميسورُ يا مصرُ.

مصدر ثقافي رفض ذكر اسمه، قال في تصريحات خاصة، إن هناك عدد من المثقفين المحسوبين على جماعة الإخوان، ما زالوا يعبثون في مواقع حساسة بمراكز تعنى بتكوين الأطفال والنشء الجدد، وإلا فما معنى أن نكتشف قصيدة لأحمد شوقي بمنهج مدرسي لكتاب خارجي حصل على تصريح رسمي بالطباعة من وزارة التربية والتعليم، ومراجع من خبراء الوزراء كما هو مدون بالكتاب؟.

وأشار المصدر إلى أن خطورة هذه الواقعة تتمثل في محاولة ضرب الرموز، مضيفا:"منذ أيام رأينا أحد الروائيين يهاجم الكاتب العالمي نجيب محفوظ، ويتهمه بالسطحية، والبعض يتهمه بسرقة أعماله الروائية التي نال عنها جائزة نوبل، واليوم نرى قصيدة لأحد الكتاب الإخوان، منسوبة للشاعر أحمد شوقي فما معنى ذلك؟، إنه يضرب الرموز المتفق عليه في وجدان الأجيال الجديدة".

أما الشاعر سامح محجوب فكتب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، قائلا: أمير الشعراء لصًا، هذا حسب ما ورد في كتاب الصف الرابع الابتدائي لهذا العام، الذي نسب مؤلفوه هذه النص الضحل لأحمد شوقي على غير الحقيقة التي تقول أن هذا النص يعود للقطب الإخواني وحيد الدهشان، الذي أكد ذلك بنفسه وسبق له نشر النص في أحد المواقع الإخوانية.

وأضاف محجوب: ما سبق يؤكد ما تحدثت عنه كثيرا من تشرنق واختراق المتأسلمين لأماكن كثيرة في الدولة، رجاء أقرأوا جيدًا تعريف مؤلفي الكتاب لأحمد شوقي!

من جانبه حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أزمة قصيدة عنوانها "فى حب مصر" بكتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي المنسوبة للشاعر أحمد شوقي.

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن كتاب اللغة العربية ما زال تحت الطبع، ولم يخرج للنور، وليس به مثل هذه القصيدة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن كل الكتب الخاصة بالمناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي في المطابع، ولا صحة لأي أخبار عن المناهج، مؤكدا أنه سيقدم المناهج عقب اكتمالها، مضيفا: " سوف أقدمها بنفسي عند اكتمالها قبل بدء العام الدراسي".

وتواصل محرر "مصراوي" مع داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر، لاستيضاح الموقف ومعرفة كيف تمت طباعة المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي، بهذا الخطأ، رغم وجود ترخيص وزارة التربية والتعليم بالطباعة، إلا أنها رفضت التعليق متعللة بأنها خارج مصر.