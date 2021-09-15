جهاز الشيخ زايد: إيقاف تنفيذ مسطحات بنائية مخالفة وشن حملة لرفع الإشغالات

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كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن إدارة التنمية بالجهاز بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف أعمال تنفيذ زيادة مسطحات بنائية مخالفة للاشتراطات بالحي السابع، المجاورة الثالثة فى المدينة، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وطالب رئيس الجهاز، سكان المدينة بضرورة الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن إدارة التنمية قامت أيضا بتنفيذ حملة لرفع إشغالات المحال والباعة الجائلين بمختلف أحياء المدينة و سلم هايبر وان، وتم مصادرة ورفع كافة الإشغالات بالطرق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس مصطفى فهمى، ضرورة استمرار ومتابعة أعمال التنمية بالمدينة لعدم انتشار العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري المتميز للمدينة.