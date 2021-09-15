تخفيضات تصل لـ 30%.. تفاصيل معرض "أهلا مدارس" ​

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلاً مدارس" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض، غدا الخميس الموافق 16 ويستمر حتى يوم 30 سبتمبر 2021.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن عدد العارضين بأرض المعارض بمدينة نصر سيصل إلى 210 عارض على مساحة تصل إلى 3000 م2، ويشهد مشاركة أغلب شُعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهي: شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية، وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية، وشعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد المصيلحي، أن معارض "أهلاً مدارس" تشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%، كما تشتمل على كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها، والأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس، وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلي.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المعرض هذا العام سيشهد أيضا الإستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.

وأضاف المصيلحي، أن هناك تنسيقأً يتم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحافظين، والغرفة التجارية بكل محافظة، لتحديد الأماكن لإقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية.