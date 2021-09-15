البيت المحمدي يعلن استئناف مجالسه العلمية بحضور نخبة من أساتذة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلن البيت المحمدي، استئناف مجالسه العلمية بحضور عدد من أساتذة الأزهر في مختلف التخصصات الشرعية والعربية والصوفية، اليوم الأربعاء.

وأوضح البيت المحمدي في بيان له، الأربعاء، أن الدروس والمحاضرات تبدأ في مجالس التصوف، والأدب والتزكية، والنحو، والعقيدة، وأصول الفقه وتستمر على مدار أيام الأسبوع من السبت حتى الأربعاء.

وأشار إلى أن الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خادم البيت المحمدي في مجالس التصوف، يبدأ اليوم شرح كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي ويستمر في شرحه كل أربعاء، والدكتور محمد حسن عثمان أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر في مجالس النحو كتاب التحفة السنية في شرح المقدمة الآجرومية للشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد كل سبت.

ويشرح الدكتور عرفة النادي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في مجالس علم العقيدة شرح كتاب الخريدة البهية للإمام أبي البركات أحمد الدردير يوم الأحد من كل أسبوع، ويشرح الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق في مجالس الأدب والتزكية كتاب تعليم المتعلم للإمام برهان الدين الزرنوجي كل إثنين، ويشرح الدكتور محمود عثمان أستاذ أصول الفقه في مجالس علم الأصول كتاب شرح الورقات للإمام الجويني يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتقام الدروس مجانا بمقر البيت المحمدي بالمقطم، بحضور عدد من طلاب العلم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعبر صفحات التواصل الاجتماعي