الجيزة: تشغيل وحدة مرور إمبابة وقسم شرطة المنيرة الغربية بحي شمال.. فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تشغيل وحدة مرور إمبابة وقسم شرطة المنيرة الغربية بحي شمال المحافظة.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أنها تواصل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ,في ذلك الإطار تم ما يلي:

ـ تشغيل قسم شرطة المنير الغربية.

ـ تشغيل وحدة مرور إمبابة بشارع المحطة.

ـ رفع كفاءة كوبري مسجد فلفل ورفع كفاءة وصيانة طبقه الطريق بشارع المحطة.