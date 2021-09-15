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وفاة نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.. وصلاة الجنازة بالدقهلية غدا

07:22 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
وفاة نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.. وصلاة الجنازة بالدقهلية غدا

الشيخ احمد الشعراوي نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي


كتب - محمود مصطفى:

أعلن الشيخ أحمد ترك الإمام السابق لمسجد النور بالعباسية، وفاة أحمد الشعراوي، نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال ترك في منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء:"أنعى أخي وصديقي أحمد الشعراوي، إبن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي".

وتابع ترك:"اللهم اجعله فى ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

فيما أعلنت صفحة الرواق الأزهري على "فيسبوك"، وفاة احمد الشعراوي نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقالت الصفحة:"بمزيد من الرضا و التسليم، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم، العم الحنون الكريم، صاحب البهجة و الطيب، صاحب الكرم و الفضل و الأيادي الرحيبة، العم الحبيب الحاج أحمد محمد متولي الشعراوي رحمه الله و أسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى، إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا على فراقك لمحزون و لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إنا لله و إنا إليه راجعون و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وأشارت الصفحة، إلى أنه سيوارى جثمان الفقيد و الصلاة عليه في قرية دقدوس، غدا، بعد صلاة العصر.

نجل الشيخ الشعراوي أحمد الشعراوي محمد متولي الشعراوي

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