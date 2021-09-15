منار يبحث سبل التعاون المشترك مع وزير المواصلات الليبي

كتب - محمد عبيد:

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عمق العلاقات المصرية الليبية، وحرص الوزارة على تعزيز علاقاتها ونقل الخبرات المصرية بقطاع الطيران، من خلال تقديم كافة سبل الدعم الى الأشقاء بدولة ليبيا، في مختلف مجالات الطيران، وبخاصة مجال التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي والملاحة الجوية.

جاء ذلك خلال استقبال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لوزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهوبي، بمقر الوزارة، لبحث عدداً من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والمهندس مصطفى عبدالحميد بن عمار رئيس سلطة الطيران المدنى الليبى.

وقال منار، إن اللقاء يأتى فى إطار اهتمام الحكومة المصرية، بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف مجالات الطيران المدني .

ومن جانبه، أشاد سالم الشهوبي بجهود وزارة الطيران المدني المصرية فى تطوير كافة قطاعات منظومة الطيران المدني، مؤكداً تطلع وزارة المواصلات الليبية إلى المزيد من التعاون المثمر مع الجانب المصري، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.

وأشار إلى أن هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة بين الجانبين، يهدف إلى عودة نشاط الطيران الليبي إلى سابق عهده.