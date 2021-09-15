رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات "النجم الساطع 2021"

كتب - محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " والذى تجرى فعالياته حتى السابع عشر من سبتمبر الجاري، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لهذا التدريب نظراً لما يمثله من أهمية كبرى بإعتباره أحد أهم وأكبر التدريبات المشتركة التى تجرى بالمنطقة .

وبدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع الوحدات البحرية بمنطقة التدريب، وشملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة للوحدات البحرية للدول المشاركة بالتدريب، وتنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء معادى من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوى والبحرى والإسقاط المظلى، وتنفيذ قذف جوى ضد مراكز القيادة ومرابض النيران على الساحل بواسطة الطائرات المتعددة المهام، كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوى وصد الهجوم المعادى .

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة ضمن فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " تضمنت تنفيذ الرمايات النمطية والغير نمطية بالذخيرة الحية وبأوضاع الرمى المختلفة، كذلك نفذت قوات المظلات عدد من القفزات بأساليب القفز الحر والأساسى وتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب، وتنفيذ ندوة لكبار قادة الدول المشاركة تناولت التحليل والتقييم لكافة الأنشطة التى تنفذ وذلك لتحقيق الهدف المنشود من التدريب .

وأشاد الفريق محمد فريد بالآداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك بإحترافية ودقة، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات المشاركة بالتدريب، مشيراً إلى أهمية التدريب الذى يعمل على تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب .