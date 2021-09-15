عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي



كتب - نشأت علي:

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، و الوفد المرافق له.

وأشاد عبد الرازق بقوة و متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، معربا عن سعادته بعودة العراق إلى مكانتها بين الدول العربية، مشيرا إلى دعم مجلس الشيوخ لأي خطوة في هذا الاتجاه.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي، أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات، و بخاصة على المستوى البرلماني، آخذا في الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصري بغرفتيه من خبرة و تاريخ طويل.

ونقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي إلى الشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر عظيمة بأهلها و تاريخها.

من جانبه، اقترح السيد هيثم رمضان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، بأن يطلق برلماني مصر و العراق و الأردن مجلساً يوازي مجلس التعاون الخليجي، و يعمل جنبا إلى جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه، مما يمثل قوة للأمة العربية على المستوى النيابي.

وقال رمضان، إن التجارب السابقة أثبتت أنه ليس للعراق إلا الحضن العربي.

فيما وجه رئيس مجلس النواب العراقي، الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة العراق لمزيد من التعاون بين البلدين و تبادل الخبرات بينهما، مشيدا بأهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق مؤخرا.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة، وفيبي فوزى وكيلا المجلس، و المستشار محمود عتمان امين عام المجلس و عدد من رؤساء اللجان النوعية.