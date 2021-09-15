الزراعة: ضبط 3 مصانع ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف تعمل بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إن معلومات وردت عن وجود 3 مصانع ومخزنين لإنتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة كفر الشيخ، تعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتنتج أعلافا غير مسجلة بالوزارة، وأنه بعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة المختصة بكفر الشيخ)، داهمت القوة المصانع والمخازن.

وأضاف سليمان، في بيان له الأربعاء، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الأعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أي بيانات والتى تجاوزت الـ150 طنا، وتم إحالة الأمر إلى النيابة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وشارك في الحملة كلاً من المهندس عبد العزيز إمام مدير عام الإدارة العامة للاغذية والأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والعميد طارق صلاح مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات، والعميد شريف ناصر من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والرائد عمريوسف من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن كفر الشيخ، والرائد ماجد بشر من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، والدكتورعصام محمد من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والمهندس هاني هاشم من مديرية زراعة كفر الشيخ.

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).​