ننشر أسماء الفائزين بقرعة الجبانات العادية بمحافظة الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية على عدد ٤٣٦٨ جبانة جاهزة بقطاع (ب) الكيلو ٤٧ بطريق الفيوم بمساحة ٢١,٦٦م والتي سبق الإعلان عنها وتقدم إليها المواطنين خلال الفترة من ٢٧/ ٦ إلى ٢٩ / ٧ /٢٠٢١.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أنه تم إجراء قرعة علنية إلكترونية للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الجبانات المطروحة حيث تقدم ٤٦٧٣ مواطن للحصول علي عدد ٣٩٦٢ جبانه عادية كما تقدم ٩١٥ مواطن للحصول على ٤٠٦ جبانة مميزة.

وأوضح المحافظ، أن طرق السداد سوف تكون على ٤ أقساط ربع سنوية حيث بلغت قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادي 65 ألف جنيه و قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه.

ونوهت محافظة الجيزة، بأنه على الفائزين في قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالسداد.