Masrawy logo white

ننشر أسماء الفائزين بقرعة الجبانات العادية بمحافظة الجيزة

03:57 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة
  • عرض 95 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية على عدد ٤٣٦٨ جبانة جاهزة بقطاع (ب) الكيلو ٤٧ بطريق الفيوم بمساحة ٢١,٦٦م والتي سبق الإعلان عنها وتقدم إليها المواطنين خلال الفترة من ٢٧/ ٦ إلى ٢٩ / ٧ /٢٠٢١.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أنه تم إجراء قرعة علنية إلكترونية للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الجبانات المطروحة حيث تقدم ٤٦٧٣ مواطن للحصول علي عدد ٣٩٦٢ جبانه عادية كما تقدم ٩١٥ مواطن للحصول على ٤٠٦ جبانة مميزة.

وأوضح المحافظ، أن طرق السداد سوف تكون على ٤ أقساط ربع سنوية حيث بلغت قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادي 65 ألف جنيه و قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه.

ونوهت محافظة الجيزة، بأنه على الفائزين في قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالسداد.

اللواء أحمد راشد الجيزة قرعة الجبانات العادية

الخبر التالى:

برواتب مجزية.. القوى العاملة تعلن فرص عمل برواتب مجزية بالوادي الجديد (الأوراق المطلوبة)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا