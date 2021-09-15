الصحة العالمية: اللقاحات والإجراءات الاحترازية ساهمت في انخفاض إصابات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه البلدان التي تتمتع بتغطية تطعيم مرتفعة بلقاحات كورونا، وتنفذ تدابير الصحة العامة، أبلغت عن تعرضها لموجات أقصر من جائحة كورونا وحالات إصابة أقل.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، للحديث عن آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف: لا توجد طرق مختصرة، فلا يمكننا كسر سلسلة انتقال عدوى كوفيد-19 إلا عندما نطبق كل التدابير المتاحة في آنٍ واحد.

وشدد على ضرورة توسيع نطاق التغطية بالتطعيم على نحو يتسم بالسرعة والفعالية، وأن نطبق في الوقت نفسه كل التدابير الصحية والاجتماعية الوقائية الأخرى، ومنها الحفاظ على التباعد البدني، وغسل الأيدي، وتجنُّب الأماكن المزدحمة والمغلقة، وارتداء الكمامات.