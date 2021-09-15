Masrawy logo white

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن تأثير كورونا على ضعف السمع

03:09 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن تأثير كورونا على ضعف السمع

تأثير كورونا على ضعف السمع

كتب - أحمد جمعة:

ردَّ مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برنان، على التقارير التي تحدثت عن تأثير الإصابة بفيروس كورونا على ضعف حاسة السمع.

وقال "برنان" إن بعض الأشخاص المصابين بكورونا يعانون من أعراض مرضية لأسابيع أو شهور لاحقة، ولكن لا توجد علاقة مباشرة لتأثر حاسة السمع.

وأكد أن توصيات منظمة الصحة العالمية تسترشد بالمجموعة الاستشارية، وبالنسبة للنساء الحوامل لم يكن ضمن المجموعات التى خضعت للتجارب، ولكن هناك دراسات تجرى حاليا عليهن.

وأوضح أن المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحصل على اللقاح إذا كانت تعرضها للمخاطر يفوق مخاطر الحصول على اللقاح، مثلا إذا كانت تعمل فى مكان تنتشر فيه العدوى، ونوصى بتناول هذه الفئات اللقاح عندما تكون المرأة مصابة بأمراض مناعية مثل مرض السكر أو مرض السرطان.

ريتشارد برنان منظمة الصحة العالمية ضعف السمع تأثير كورونا على ضعف السمع فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصحة العالمية: اللقاحات والإجراءات الاحترازية ساهمت في انخفاض إصابات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا