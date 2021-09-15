الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن تأثير كورونا على ضعف السمع

كتب - أحمد جمعة:

ردَّ مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برنان، على التقارير التي تحدثت عن تأثير الإصابة بفيروس كورونا على ضعف حاسة السمع.

وقال "برنان" إن بعض الأشخاص المصابين بكورونا يعانون من أعراض مرضية لأسابيع أو شهور لاحقة، ولكن لا توجد علاقة مباشرة لتأثر حاسة السمع.

وأكد أن توصيات منظمة الصحة العالمية تسترشد بالمجموعة الاستشارية، وبالنسبة للنساء الحوامل لم يكن ضمن المجموعات التى خضعت للتجارب، ولكن هناك دراسات تجرى حاليا عليهن.

وأوضح أن المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحصل على اللقاح إذا كانت تعرضها للمخاطر يفوق مخاطر الحصول على اللقاح، مثلا إذا كانت تعمل فى مكان تنتشر فيه العدوى، ونوصى بتناول هذه الفئات اللقاح عندما تكون المرأة مصابة بأمراض مناعية مثل مرض السكر أو مرض السرطان.