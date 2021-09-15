رسائل فورية.. خدمة جديدة من "الصحة" بشأن لقاحات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث باسم الوزارة، عن خدمة مهمة تقدمها فرق التواصل المجتمعي للمواطنين خلال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات للصحفيين، أن فرق التواصل المجتمعي ستقوم من خلال مبادرة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بتفعيل رسائل فورية لتحديد موعد رسالة التطعيم التي لم تصل للمواطنين خلال الفترة الماضية، وكذلك التي لم يتم الالتزام بها من قبل المواطنين، وذلك بالتوجيه إلى مراكز الشباب للحصول على التطعيم في نفس اليوم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، دشن صباح اليوم، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وخلال تفقد رئيس الوزراء للأتوبيس المتنقل المُجهز لهذا الغرض التي ستجوب عددا من المحافظات، أكدت وزيرة الصحة والسكان أن هذه الحملة تأتي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحملة ستنطلق اليوم بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم تجوب باقي المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.