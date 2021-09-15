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الصحفيين: 1435 متقدمًا للحصول على لقاح كورونا بمقر النقابة من الصحفيين وأسرهم

02:32 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الصحفيين: 1435 متقدمًا للحصول على لقاح كورونا بمقر النقابة من الصحفيين وأسرهم

نقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، انتهاء التسجيل في الدفعة الأولى للحصول على لقاح كورونا للصحفيين وأسرهم بمقر النقابة.

وقال عبد المجيد في تصريحات صحفية اليوم: "اليوم انتهي التسجيل للدفعة الأولى للحصول على لقاح فيروس كورونا، وبلغ عدد المسجلين من الصحفيين وأسرهم 1435."

وأضاف عبد المجيد: "تم إرسال الكشوف اليوم لوزارة الصحة، وفي انتظار تحديد موعد وصول اللجنة المختصة بالتطعيم في نقابة الصحفيين، وكذا فرع النقابة بالإسكندرية."

وأوضح أنه على الراغبين في الانضمام للدفعة الثانية التسجيل بداية من يوم السبت القادم بمقر النقابة.

وأعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، وما تبذله وزارة الصحة من جهود كبيرة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستكمالًا لجهود النقابة في استيفاء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزملاء وأسرهم.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.

نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد لقاح كورونا فيروس كورونا

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