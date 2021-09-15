توصية بلقاح للأطفال.. ما تعليق الصحة العالمية على عودة المدارس وسط كورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

علَّق الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على عودة المدارس من جديد في الكثير من البلدان رغم استمرار جائحة كورونا.

وقال المنظري ردًا على سؤال مصراوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للصحة العالمية، إنه في واقع الأمر، فكثير من البلدان بدأت فتحت المدارس ويتطلب هذا عودة الطلاب، ولكن يجب التأكد أن سلامتهم غير معرضة للخطر ونعمل على إعداد تعليمات للبلدان للتأكد من مأمونية عودة الأطفال للمدارس.

وبشأن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، أوضح المنظري أن هناك توصيات شاملة محدثة بأن الأطفال يمكن تلقيحهم إذ كانوا يعانون من أمراض مصاحبة خاصة في مجتمعات تشهد معدلات كبيرة للإصابة بكورونا، وإن وجدت مخاطر على المستوى المجتمعي وهذا الأمر يعود للأنظمة الصحية داخل البلاد لتقرر ذلك.

وأشار إلى أن لقاح فايزر مناسب لتطعيم الأطفال فوق 12 عامًا وهذا يجعل العودة للمدارس آمنة.