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قرار حكومي بشأن منظومة التغذية المدرسية

02:21 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
قرار حكومي بشأن منظومة التغذية المدرسية

طلاب

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التغذية المدرسية وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، بدءا من مرحلة رياض الأطفال، ووصولا إلى المرحلة الثانوية العامة طبقا للمناطق المستهدفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لبحث عدد من الملفات.​

منظومة التغذية المدرسية مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم شركة سايلو فودز

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