Masrawy logo white

الحكومة توافق على مقترح صرف تعويض للمصاب أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة

02:16 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الحكومة توافق على مقترح صرف تعويض للمصاب أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئي أو كلي، أو لأسرة المتوفى، نتيجة مزاولة المهنة، وفقاً لضوابط الصرف المقررة بلائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. بحسب بيان صحفي الأربعاء.

ووفقاً لمقترح التعويض، يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى، ويتراوح المبلغ مابين 20 ألف جنيه و 80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئي بسبب المهنة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والاجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الإجتماعية التي يجوز تقديمها للعاملين في المجال الطبي، وفقاً للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صرف تعويض المتوفى نتيجة مزاولة المهنة

الخبر التالى:

قرار حكومى بشأن 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا