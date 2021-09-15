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الحكومة توافق علي إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة

02:15 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الحكومة توافق علي إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. بحسب بيان صحفي الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة، وعلى النحو الذي يساهم في تمكين المجلس الأعلى للسياحة من أداء دوره في اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، إلى جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، فضلاً عن اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المجلس الأعلى للسياحة محافظ البنك المركزي

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